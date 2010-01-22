Януковича обвиняют в сексизме

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ своим заявлением по поводу предвыборных дебатов с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО унизил большую часть населения Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой БЮТ комментарии народного депутата, лидера общественной организации «Женщины Родины» Раисы СОРОЧИНСКОЙ-КИРИЛЕНКО по поводу заявления В.ЯНУКОВИЧА реализовывать на кухне свою женскую прихоть о проведении дебатов накануне второго тура выборов главы государства.

«Для ЯНУКОВИЧА очень неудобно иметь такого серьезного и сильного оппонента, как Юлия ТИМОШЕНКО. Поэтому, в отсутствии других аргументов, он попробовал прибегнуть к прямым оскорблениям по половому признаку. Высказывания, которые оскорбляют достоинство женщин, недопустимы не только для европейского политика, но и для нормального европейского мужчины. На этой идее равенства полов Европа воспитывалась последние 150 лет. Проявления сексизма здесь считаются проявлением бескультурья и отсталости», - отметила лидер общественной организации «Женщины Родины».

«Некоторые факты из биографии ЯНУКОВИЧА свидетельствуют, что он всегда непочтительно относился к женщине. В цивилизованной стране политик, который позволяет себе подобным образом унижать своих сограждан и избирателей, уже давно бы распрощался не только с президентскими амбициями, но и с политической карьерой как таковой», - подчеркнула Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО.

Она отметила, что из 100% украинских избирателей 63% составляют женщины. В связи с этим Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО обратилась ко всем женщинам с призывом избрать Ю.ТИМОШЕНКО Президентом.

В пресс-службе БЮТ также отметили, что британская Financial Times сообщала, что В.ЯНУКОВИЧ во время поездки в Харьков, говоря о своей сопернице на президентских выборах Ю.ТИМОШЕНКО, «сделал большую ошибку, которая будет крайне негативно воспринята женщинами-избирателями». Об этом случае международную общественность также проинформировало немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Как сообщал УНИАН, 20 января народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН выразила убеждение, что кандидату в президенты В.ЯНУКОВИЧУ не о чем дебатировать с его соперником Ю.ТИМОШЕНКО, и потому он вряд ли будет принимать участие в теледебатах.

Позже уже В.ЯНУКОВИЧ предложил Ю.ТИМОШЕНКО реализовать на кухне свой женский каприз по проведению дебатов накануне второго тура выборов главы государства.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО еще раз пригласила В.ЯНУКОВИЧА принять участие в предвыборных дебатах накануне второго тура выборов Президента.