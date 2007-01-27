Отравление людей питьевой водой в Днепропетровской области

Министерство охраны окружающей пнриродной среды Украины в оперативном режиме ищет причины и возможные последствия экологической беды в Днепропетровской области - отравление жителей питьевой водой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, по состоянию на 27 января Государственным управления охраны окружающей природной среды в Днепропетровской области проводятся срочные обследования источников водоснабжения, отбор для соответствующего анализа проб почвы и стоковых вод в пределах села Голубовка Новомосковского района Днепропетровской области. Мероприятия проводятся в рамках Постоянной чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Причиной безотлагательных мероприятий является экологическая беда, случившаяся 23-26 января: отравление жителей села Голубовка питьевой водой. В инфекционные отделения районных больниц с диагнозом „острая кишечная инфекция” уже госпитализированы 10 человек, в том числе 6 детей, отметили в пресс-службе.

По данным Минприроды, загрязнение произошло вследствие тройного прорыва водопровода центрального питьевого водоснабжения. В санитарно-защитной зоне водопровода складируются нечистоты. Централизованное водообеспечение было прекращено. Обеспечение населения питьевой водой организуется путем подвоза воды автотранспортом и подачей воды дважды в сутки.

Минприроды неоднократно отмечало проблему качества питьевой воды. На сегодня качество питьевой воды не удовлетворяет экологическим нормам в 260 городах Украины. Каждая шестая проба воды, которой пользуется население, не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам, каждая 30-я – микробиологическим, заявляют в пресс-службе.

Загрязнение водных ресурсов Украины происходит в результате антропогенного влияния (коммунальные и промышленные стоки, устаревшие технологии, отсутствие эффективного контроля за использованием воды). Практически все водоемы по уровню загрязнения приблизились к третьей категории – самому низкому качеству. Состояние водных ресурсов страны ухудшается с каждым годом. Экологически опасные сбросы в водные ресурсы Украины превысили показатели начала 90-х годов, подчеркивают в пресс-службе Минприроды.