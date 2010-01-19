Балога и Криль искупались в крещенской воде (фото)

Руководители партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА и Игорь КРИЛЬ приняли участие в праздновании дня Крещения Господнего.

Как сообщили УНИАН пресс-служба партии, в парке Дружбы Народов состоялось Великое освящение воды, после чего политики нырнули в полынью, вырезанную в форме православного креста.

«Крещенская вода очищает дух, укрепляет тело и прибавляет сил. Особенно это чувствуешь после погружения в полынью. Купание на Крещение для меня уже является многолетней традицией, которую уважаю и стараюсь не нарушать», - сказал В.БАЛОГА.

К празднику присоединились многочисленные киевляне, которые не побоялись в этот морозный день войти в ледяную воду. Вместе с руководителями партии в воды Днепра также ныряла и председатель Киевской городской организации “Единого Центра” Виктория ЛИСНИЧАЯ.