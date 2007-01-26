Соцпартия просит Януковича защитить Мороза от хамства

Фракция Социалистической партии в парламенте обращается к премьер-министру Украины Виктора ЯНУКОВИЧУ и Министерству обороны с просьбой дать официальные объяснения по факту оскорблений министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО в адрес председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ со ссылкой на заявление народного депутата Ярослава МЕНДУСЯ.

“Я и мои коллеги по фракции Социалистической партии Украины обращаемся к премьер-министру Украины и Министерству обороны Украины с просьбой дать официальные объяснения по факту оскорблений из уст министра обороны А.ГРИЦЕНКО в адрес председателя Верховной Рады Украины”, - заявил Я.МЕНДУСЬ. По его словам, “хамские высказывания министра обороны Украины дискредитируют нормальные деловые отношения между правительством и парламентом, и являются неприемлемыми для официального представителя государства”.

В сообщении также говорится, что “социалисты рассчитывают услышать от руководства правительства на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины оценку заявлений министра обороны Украины и назначить служебное расследование такого его поведения”.

В то же время в сообщении не указывается, какие именно высказывания министра обороны вызывали возмущение у СПУ.