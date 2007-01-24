Автобус Чернигов – Киев врезался в КамАЗ: есть погибшие и раненые (фото)
Работают следственно-оперативные группы
Четыре человека погибли и 17 пострадали вследствие столкновения микроавтобуса с грузовиком в Киевской области.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в Киевской области, ДТП произошло сегодня около 12.00 на 39-м километре автотрассы «Киев-Чернигов» вблизи с. Скибин.
В микроавтобусе «Мерседес», который следовал по маршруту «Чернигов-Киев», ехали 18 пассажиров и водитель.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса допустил выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение. После удара микроавтобус развернулся и ударился о прицеп этого же грузового автомобиля. Вследствие ДТП три женщины – пассажирки микроавтобуса – погибли на месте, еще одна умерла в медицинском учреждении. 17 пострадавших, получившие телесные повреждения разных степеней тяжести, были доставлены в больницу.
На месте трагедии работали сотрудники ГАИ, автотехническая лаборатория Киевской областной милиции и МЧС. Сейчас выясняются всех обстоятельства ДТП.
Фото Магнолия-ТВ