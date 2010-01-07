Арестован внук Рональда Рейгана

В Калифорнии арестован 31-летний Кэмерон Рейган, внук покойного экс-президента США Рональда Рейгана. В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что К.Рейган был задержан сегодня в доме своего отца за сопротивление стражам правопорядка, передает Associated Press.

Как сообщили в лос-анджелесском полицейском департаменте, полиция приехала на вызов в дом Рейганов, однако обстоятельства вызова пока неизвестны. Увидев полицейских, К.Рейган попытался покинуть дом и был задержан за сопротивление и агрессивный настрой.

Проблемы с полицией возникают у К.Рейгана не впервые. В 2001 г. внук экс-президента был взят под стражу, после того как в его машине была обнаружена марихуана. Тогда К.Рейган был вынужден пройти 90-дневный курс лечения от наркомании и управления эмоциями.