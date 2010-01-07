"Евростар" застрял в туннеле под Ла-Маншем

Более 250 пассажиров оказались блокированы сегодня в железнодорожном туннеле под Ла-Маншем в результате новой аварии поезда "Евростар", следовавшего по маршруту Брюссель-Лондон.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на компанию "Евротуннель", обслуживающей линию, в ближайшее время состав должен быть отбуксирован на поверхность с британской стороны. Причины происшествия устанавливаются.

Аналогичные аварии поездов "Евростар" уже стали отличительным знаком данной железнодорожной компании нынешней зимой, которая оказалась довольно "снежной" в Европе. Накануне даже было принято решение об отмене четырех рейсов между Лондоном, Парижем и Брюсселем ввиду погодных условий.

Снегопады привели к сбою системы электроснабжения железнодорожной линии в ночь с 18 на 19 декабря. Тогда в результате остановки пяти составов около 2 тыс. пассажиров были вынуждены провести 17 часов в туннеле под Ла-Маншем. Расследование причин и устранение неполадок заняло несколько дней и нарушило планы сотен тысяч людей в преддверии католического Рождества.