Литвин будет праздновать Рождество за большим праздничным столом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН будет праздновать Рождество Христово в семейном кругу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.

По словам В.ЛИТВИНА, Рождество он будет отмечать вместе с родителями и родственниками за большим праздничным столом.

Также В.ЛИТВИН заметил, что в Сочельник хочет пожелать всем украинцам душевного покоя и равновесия.

«Чтобы каждый дал себе оценку, каждый в себе разобрался. Потому что я убежден - когда мы предъявляем претензии друг другу - это справедливо, на это есть все основания, но сначала каждый должен разобраться в себе», - сказал В.ЛИТВИН.

Кроме того, он пожелал украинцам здоровья и благосостояния.