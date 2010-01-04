Чартер из Киева на Египет обнаружил неисправность на высоте 5 тыс. метров

Самолет авиакомпании Windrose (Украина) вчера из-за поломки после взлета вернулся в аэропорт «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Через 8 минут после вылета самолета по маршруту Киев - Шарм эль Шейх (чартерный рейс) на высоте примерно 5 тыс. метров экипаж обнаружил неустойчивую работу одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета "Борисполь", - говорится в комментарии пресс-службы компании.

По ее данным, перед посадкой часть топлива необходимо было выработать для уменьшения массы самолета до разрешенной для посадки. «Произведена была благополучная посадка самолета. Для расследования возврата самолета назначена комиссия Госавиаадминистрации. Сейчас проводится расследование", - отмечается в сообщении.

В компании Windrose сообщили, что более расширенная информация об инциденте будет предоставлена завтра.