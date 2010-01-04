Ватикан исследовал исповеди: мужчины и женщины грешат по-разному

Ватикан обнародовал новые документы из своего архива, передает радиостанция "Маяк". Всего в сборник вошли 105 исторических документов, 19 из которых опубликованы впервые.

Сообщается, что книга уже поступила в продажу в Европе.

В числе рассекреченных документов есть жалоба Микеланджело, который сетует на задержку гонорара за роспись купола храма Святого Петра.

Также среди уникальных материалов опубликовано датированное 1246 г. письмо внука Чингисхана. В своем послании он предложил Папе римскому в сопровождении всех европейских королей прибыть в Монголию на поклонение Великому хану.

Как отмечает РБК, время от времени Ватикан приоткрывает завесу над церковными и политическими тайнами. Так, летом прошлого года Ватикан обнародовал исследование исповедей верующих. Согласно данным исследования, мужчины и женщины грешат по-разному. В частности, в случае мужчин на первом месте стоит похоть, далее в порядке убывания идут: чревоугодие, лень, гнев, гордыня, зависть и жадность. У женщин на первом месте гордыня, далее идут зависть, гнев, похоть и лень.