Женщины осуждают вождение под хмелем, а мужчины?

В праздничные дни у многих водителей возникает искушение после застолья поехать домой на собственном авто даже после нескольких бокалов шампанского. Общественное мнение о вождении навеселе исследовали бельгийские социологи.

В случае, если неудачника поймала полиция, а устройство показало наличие даже небольшой дозы алкоголя – 0,3-0,8 промилле (а это 100 граммов водки), придется заплатить штраф в размере 137 евро. Если цифры подскочили выше – прямая дорога в суд и конфискации прав. Именно поэтому бельгийцы считают наиболее эффективным средством борьбы с вождением в состоянии алкогольного опьянения проверку на дорогах. Об этом заявили восемь из десяти водителей, опрошенных бельгийским национальным институтом транспортной безопасности. И только двое из них высказались в пользу информационной кампании.

Не одинаково к вождению навеселе относятся женщины и мужчины. Если половина мужчин смотрит на это сквозь пальцы, то семеро из десяти женщин требуют сурово придерживаться правила не садиться за руль после рюмки. И только 4% женщин сознались, что управляли авто в состоянии легкого опьянения в прошлом месяце, в то время как мужчины превысили эту цифру в пять раз.

Если говорить о скорости, то уровень непринятия превышения скорости растет с самими водителями. Молодежь в возрасте до 30 лет к высокой скорости относится толерантно, а вот среди старших только один из двадцати пяти сказал, что превышение скорости не создает риски дорожно-транспортного происшествия. Оказалось, что жители Брюсселя менее толерантны относительно превышения скорости, за ними идут фламандцы, и после этого – валлонцы.

Немецкая волна