В женской колонии прошел конкурс красоты

В Мариуполе, в Приазовской женской исправительной колонии №107 прошел конкурс красоты «Зимняя роза Приазовья-2009», где выбирали самую обаятельную и привлекательную среди заключенных.

Как сообщает местная газета «Ильичевец», это необычное для колонии мероприятие проводилось впервые и вызвало большой интерес. Конкурс проходил в столовой исправительной колонии, 13 участниц в возрасте от 19 до 35 лет из шести отрядов предстали перед взорами публики и жюри, в состав которого вошли представители администрации исправительного учреждения, а также общественных и религиозных организаций города, оказавших помощь в проведении конкурса и его музыкальном оформлении.

Все прошло на высоком уровне, особый восторг у публики вызвал конкурс «Сделай костюм из ничего», пишут журналисты издания. Изобретательность конкурсанток поражала своей фантазией, которая воплощалась в жизнь всем, что попадется под руку. В ход шли диски, зеркала, пуговицы, целлофановые пакеты, перья, еловые ветки, медные кольца, скотч, стекло и даже туалетная бумага. Все это превращалось в элегантные вечерние платья, шикарные наряды и даже крылья ангела, которые по красоте и качеству не уступают театральным.

Победила в конкурсе красоты 24-летняя Елена ЖМАЕВА, покорившая жюри не только своей природной красотой, но яркими образами, костюмами, актерским и творческим талантом.

Елена осуждена на 11 лет за умышленное убийство, больше 8 лет она уже провела в тюрьме и через пять месяцев выйдет на условно-досрочное освобождение.

«У меня даже не было планов победить и, честно говоря, танец пришлось исполнять экспромтом прямо на сцене под музыку, которую я в последний раз слышала семь лет назад, но я счастлива, что все получилось», - призналась корреспонденту газеты победительница.

«Зимняя роза Приазовья» - это не стандартный конкурс красоты с претензией на выявление будущей модели и правом подписать дорогой контракт. Это очередное доказательство того, что красота действительно спасет мир, - рассказала начальник отделения социально-воспитательной и психологической работы Приазовской исправительной колонии Светлана ОВЧИННИКОВА. - Сегодня каждая из участниц начинает строить позитивные планы на дальнейшую жизнь, глубоко переживая боль, которую причинила своим родным и близким».

С.ОВЧИННИКОВА призналась, что именно она и стала вдохновителем нынешнего конкурса, который задумала провести в рамках психологических исследований для своей диссертации, над которой работает, обучаясь в институте психологии им. Костюка Национальной педагогической академии Украины.

По ее словам, конкурс задуман с тем, чтобы понять, как красота и эмоциональное состояние повлияют на осознание осужденными женщинами своей вины и на их исправление.

Кроме "Мисс Зимняя роза", жюри определило "Мисс Зрительских симпатий" "Мисс Очарование" и "Мисс Улыбка". Все участницы конкурса получили в подарок наборы косметики и бижутерию.