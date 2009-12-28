Чего нам ждать от “пары сапог” Янукович–Тимошенко. Фантазии на тему

Что будет, если Президентом станет кто-то из этой, по выражению Ющенко, «пары сапог» – Янукович или Тимошенко? Попробую пофантазировать.

Сапог правый

Начну с Януковича, потому что именно он сейчас главный рейтингоносец.

Сразу он, видимо, возьмется за выполнении своего предвыборного обещания – введение русского языка как второго государственного. Сам прекратит говорить по- украински и другим, кто захочет с ним общаться, запретит это делать. И в самом деле, на фига украинский язык, если есть «язык братского руского народа», пусть он и не такой, как в Донецке...

Возникнет желание и гимн Украины поменять. Сначала конкретные пацаны захотят «мурку» пропихнуть, но решат, что это может не понравиться другому конкретному пацану – российскому премьеру. Поэтому, чтобы сделать ему приятно, пригласят написать гимн для Украины певца Расторгуева – того, из “Любе”.

Историю же Украины будет писать известный деятель науки, уже генерал-полковник Дмитрий Табачник. Понятно, помогут ему российские академики, конкретно назначенные для этого правительством РФ. Собственно, и они ее не будут писать. Достанут из ящика «Краткий курс истории ВКП(б)», дополнят последними цитатами выдающегося государственного деятеля РФ Путина (наподобие «замочим в сортирах») и объявят это общим истинно верным видением украинской истории. Голодомор там будет назван ложью, а Сталин с соратниками – выдающимися политическими менеджерами, которые имели небольшие недостатки, теряющиеся на фоне их свершений.

Табачника после написания этого выдающегося научного труда, понятно, сразу же академиком назначат. Для более эффективной работы все архивы, и не только львовские, перевезут прямо к нему домой, чтобы он там их изучал и не тратил время на хождение по библиотекам.

Кстати, Янукович тоже академиком станет – в сфере экономки. За достижения донецких пацанов в приватизации национального богатства Украины. Члены Национальной академии наук долго не будут спорить по этому поводу. Оно им надо? Если они смогли академиком и первым вице-президентом НАНУ избрать человека, которого многократно ловили на плагиате, то Януковичу сам Бог велел... Потому что если он что-то и крал, то точно не научные труды.

Юрий Луценко переедет жить во Франкфурт-на-Майне. Там в состоянии “усталости” будет ругать немецких полицейских, лишь бы арестовали его – лет на пять, чтобы спрятаться от Колесникова. Потому что тот будет добиваться, чтобы Луценко оказался в той же камере, в которой он провел лето 2005 года...

Мама Шуфрича, дай ей Бог здоровья, и в дальнейшем будет поражать всех бизнес-успехами. Размеры активов ее бизнеса будут расти не по дням. Понятно, что сам Нестор Иванович никакого отношения к этому не будет иметь. Ну разве добрым словом маме поможет.

Телевизионное шоу «Шустер-лайв» наконец переименуют по имени ее постоянного главного лица – «Шуфрич-лайв». Именно Шуфрич будет определять, кому слово дать... А Шустеру оставят почетное право подносить микрофон...

Кстати, следует ожидать бума дорогих стоматологических клиник, специализированных на вставлении челюстей и зубов. Не только же у Нестора Ивановича буйный нрав. Виктор Федорович, став Президентом, тоже будет вынужден как-то объяснять, кто в доме хозяин.

Украинскую газотранспортную систему передадут в управление российско-“европейскому” консорциуму. То есть в действительности – российско-российскому, потому что со стороны европейцев туда войдут разве что правильные пацаны типа газпромовского Шредера.

Однако сначала Путин будет обходиться тем что есть. Газовые контракты с госпожой Тимошенко его полностью устраивают. Там все правильно изложено, определенно – кому вершки, а кому корешки. Но чтобы и донецким было приятно и чтобы были при деле и не очень буянили, газотранспортный консорциум таки создадут.

О европейской интеграции, понятно, можно будет забыть. Главный приоритет – Россия. Потому что именно туда вроде бы можно будет поставлять продукцию, которую другие страны брать не захотят.

Ну, а уровень инфляции будет определяться по цене главного продукта Азарова – капусте. Все раньше почему-то смеялись над этим, не понимая: донецкие именно ради нее – «капусты» – и работают. Потому цена на нее в действительности очень важна... Да и не только для них.

Конечно, все, кто голосовал за Тимошенко, постоянно будут напоминать: мы, мол, говорили, что Янукович – это зло. Вот если бы Юлию Владимировну Президентом избрали, – вот был бы настоящий рай.

Сапог левый

Поэтому представим, что Президентом станет Тимошенко...

Как и обещала, главное, о чем начнет заботиться, – это Конституция, попытается переписать... Нет, не подумайте чего-то плохого – не для того, чтобы стать царицей или не владычицею морскою, а лишь чтобы быть руководителем всей исполнительной власти в стране. При этом будет рвать на себе последнее луивиттоновское платье со словами – я готова нести ответственность за все сама! Чтобы только отдали ей полномочия премьер-министра и замкнули на ней всю исполнительную вертикаль.

Еще со времен премьерства прежнего бизнес-партнера госпожа Тимошенко знает, что кресло дает реальные возможности для безграничного повышения личного жизненного уровня. Ей абсолютно безразлично, какой будет система власти в стране – президентская или парламентская, – главное, чтобы была одна конкретная должность, которая дает возможность контролировать движение всех бюджетных средств и государственных активов.

Понятно, за один день это не делается, да и депутаты не очень захотят. Поэтому она будет тащить полномочия путем референдума. Перед ним со всех экранов будет лезть лапша: как, мол, было бы хорошо, если бы в стране был Президент с неограниченными полномочиями и призрачными рычагами контроля за ним.

С целью обеспечения государства необходимыми средствами начнется непримиримая борьба с олигархами. Ясное дело, определять, кто в Украине олигарх, к тому же – плохой олигарх, будет лично госпожа Тимошенко. Весь правильно организованный народный гнев будет направляться на отнятие у них имущества. Соответствующие наработки господина Путина будут глубоко изучены и развиты.

Ради “лапшизации” населения у олигархов будут отбирать телеканалы – ведь проклятые олигархи забрали их у простого народа. Начнут, понятно, с самых рейтинговых – «Плюсов» и “Интера”, потом очередь дойдет и до остальных.

Чтобы процесс “деолигархизации” телеканалов шел успешно, должность генерального прокурора получит тот, кто раньше ну никакого отношения к госпоже Тимошенко не имел. Сами, наверное, поняли, это я имею в виду выдающегося юридического авторитета и выдающегося конституционалиста современности господина Медведчука. Его изменения в Конституцию 2004 года и проект Конституции 2009 года будут обязательными для изучения всеми студентами высших учебных заведений и будут подаваться как вершина юридической мысли.

Приход Медведчука на должность генпрокурора ознаменуется быстрым расследованиям ряда громких уголовных дел. В частности, выяснится, что Лозинский несправедливо пострадал во времена террора Ющенко. Он и раньше рассказывал всю правду о том, как мужественно задерживал вооруженного преступника в Голованивском районе Кировоградской области. Однако Ющенко из-за своей нелюбви к Тимошенко мешал установить истину. Из Голованивского района поступят многочисленные письма от коллективов и отдельных граждан о награждении Лозинского государственной наградой.

Также восторжествует правда по так называемому «артековскому делу». Во-первых, выяснится, что детей никто не насиловал. Во-вторых – что это дети неоднократно насиловали народных избранников. Это подтвердят сами депутаты, которые в своих показаниях обстоятельно опишут половые органы малолетних преступников.

Для компенсации моральных травм одного из пострадавших назначат министром новообразованного Министерства дошкольных и средних учебных заведений, чтобы он и дальше воплощал свою любовь к детям на практике.

Выйдет из заключения еще одна жертва ющенковского террора – судья Зварич. Как выяснится – никто его с взяткой не задерживал, те пресловутые миллионы он честно и законопослушно наколядовал. Поэтому все обвинения будут признаны клеветническими. Зварич пойдет на повышение – займет вакантное кресло председателя Высшего административного суда.

Господин Григоришин закроет весь свой бизнес в Украине и откроет в Москве ателье дорогой одежды для бизнесменов, желающих вести дела в Украине. Главной изюминкой коллекции от Григоришина станет отсутствие во всех видах верхней одежды карманов, чтобы туда нельзя было засунуть какой-нибудь пистолет, нож или пакетик с наркотиками.

Госпожа Тимошенко продолжит просвещать страну экономическими знаниями. За академически глубокое обоснование тезиса о том, что правительство не может влиять на денежно-кредитную политику, ее изберут академиком НАНУ. А выражение – перечисление прибыли Нацбанка не является эмиссией – будет признано прорывом в экономической теории, по мнению украинских научных работников, достойным Нобелевской премии. Представление НАНУ будет отправлено в Нобелевский комитет, а господину Портнову поручат обеспечить юридическое сопровождение соответствующего решения Королевской шведской академии наук. Печерский районный суд не будет медлить с принятием постановления, которое обяжет шведов “рассмотреть и постановить”.

Мама Шуфрича, дай ей Бог здоровья, и при Президенте Тимошенко будет поражать бизнес-успехами. Размеры активов ее бизнеса будут расти не по дням. Правда, «Шустер-лайв» в «Шуфрич-лайв» не будут переименовывать, а просто закроют за ненадобностью. Шустер вернется на свою родину и пойдет на радио “Свобода”.

О том, как хорошо в действительности живется украинцам, они будут узнавать из еженедельных 5–6-часовых телепередач «Алло», которые будет вести лично госпожа Тимошенко. Она будет рассказывать, как тяжело работает, как вынуждена бороться с врагами, которые постоянно мешают ей поднимать жизненный уровень простых граждан. Эта телепередача будет транслироваться одновременно по всем теле- и радиоканалах и будет обязательной для просмотра-прослушивания всеми гражданами страны, достигшими шестилетнего возраста.

Чтобы не допустить распространения ложной информации о деятельности госпожи Тимошенко, в уголовное законодательство будет введена отдельная статья, соответствующие наработки подготовит лично господин Медведчук. Часть первая этой статьи будет определять, что все сказанное Юлией Тимошенко является правдой, не подлежащей сомнению. Часть вторая будет предполагать уголовную ответственность за любые сомнения в правильности и правдивости сказанного и сделанного госпожой Тимошенко, выраженные как публично, так и дома на кухне.

Партактив БЮТ строго будет следить за соблюдением законодательства в каждом украинском селе... Это обеспечить нетрудно, ведь в каждом селе есть БЮТ. Помните, как в той известной песне?

Борис Кушнирук