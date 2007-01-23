В киевском метро под поезд упал подросток

22 января на станции "Вокзальная" Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена на второй колее под поезд с платформы упал гражданин Будняк Б.М. (1991 р.н.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, машинист поезда с работниками станции вытащили подростка из-под вагона. Пострадавшей с травмами разной степени тяжести госпитализирован в специализированную детскую больницу "Охматдет". Задержка движения поездов составила 4 минуты.

По факту события проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.