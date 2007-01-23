В киевском метро под поезд упал подросток
09:26, 23 января 2007Разное
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Потерпевшего госпитализировали
22 января на станции "Вокзальная" Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена на второй колее под поезд с платформы упал гражданин Будняк Б.М. (1991 р.н.).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, машинист поезда с работниками станции вытащили подростка из-под вагона. Пострадавшей с травмами разной степени тяжести госпитализирован в специализированную детскую больницу "Охматдет". Задержка движения поездов составила 4 минуты.
По факту события проводится расследование.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.
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