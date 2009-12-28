Жигули врезались в автобус: трое погибших, двое раненых
10:30, 28 декабря 2009Разное
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ДТП на Черниговщине
В Черниговской области в результате столкновения автомобиля с автобусом погибли три человека.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на 106-м км автодороги Чернигов-Прилуки-Пирятин в Нежинском районе.
Водитель автомобиля "ВАЗ-21101" совершил столкновение с автобусом "ПАЗ-4234". В результате столкновения три пассажира автомобиля погибли на месте происшествия, водитель автомобиля и еще один пассажир получили телесные повреждения.
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