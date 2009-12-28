Жигули врезались в автобус: трое погибших, двое раненых

В Черниговской области в результате столкновения автомобиля с автобусом погибли три человека.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на 106-м км автодороги Чернигов-Прилуки-Пирятин в Нежинском районе.

Водитель автомобиля "ВАЗ-21101" совершил столкновение с автобусом "ПАЗ-4234". В результате столкновения три пассажира автомобиля погибли на месте происшествия, водитель автомобиля и еще один пассажир получили телесные повреждения.