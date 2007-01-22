Впервые в Украине разработана программа защиты защитников животных

Сотрудники Одесского городского управления внутренней политики разработали и передали для утверждения на январской сессии горсовета беспрецедентную «Программу поддержки общественных организаций – защитников животных». Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник горуправления Наталья ЧАЙЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, программа предусматривает выделение 140 тыс. грн. городскому обществу защиты животных, которое организовало отлов, стерилизацию и возвращение в среду обитания бездомных животных. Благодаря усилиям активистов этой общественной организации обеспечивается функционирование приюта для бездомных животных, где одновременно содержатся 100-150 собак и кошек.

Средства остро нужны, подчеркнула Н.ЧАЙЧУК, для приобретения медикаментов и ухода за животными. По ее словам, эта общественная организация действует в городе уже 10 лет, но впервые обратилась к городским властям за помощью.

«Это яркий пример того, как общественная организация решает свою уставную задачу, которую в цивилизованном обществе обязаны решать, прежде всего, властные структуры», – отметила Н.ЧАЙЧУК. При этом она добавила, что общество защиты животных сотрудничает с «немецким» приютом, но уделяет судьбе животных гораздо больше внимания, подыскивая хозяев и выпуская собак только там, где раньше были пойманы.

«Немецкие специалисты подходят к этому формально», – заметила руководитель горуправления. Кроме того, она сообщила, что сейчас у общественной организации возникли проблемы с помещением, и рассматривается вопрос о выделении ей территории бывшей «будки».

Всего на этот год горуправление предложило 4 городские программы поддержки общественных организаций. Если документы будут одобрены горсоветом, то финансирование по ним составит 654 тыс. грн. Это на 49% больше, чем было выделено на подобные цели в 2006 году.