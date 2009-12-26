В Закарпатье новорожденного мальчика назвали Януковичем.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила мать малыша Елена БРЕЖИНСКАЯ.

По ее словам, сына она родила 10 декабря и решила назвать Януковичем в честь лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Малыша отныне будут звать БРЕЖИНСКИЙ Янукович Иванович.

25-летняя мать мальчика Януковичем назвала своего третьего сына. Старшего, 9-летнего, зовут Игнатио, среднего, 7-летнего, окрестили Виталием. «Имя Игнатио дала в честь героя одного из бразильских сериалов, которые смотрела в то время, когда малыш родился. Януковичем решила назвать, потому что Виктор Федорович мне очень нравится, поэтому хочу, чтобы мой сын был таким хорошим и твердохарактерным, как он», - сказала Е.БРЕЖИНСКАЯ.

Она также сказала, что с мужем Иваном живет в гражданском браке, он ничего против такого имени не имеет.

Е.БРЕЖИНСКАЯ также рассказала, что все жители микрорайона, в котором она живет, все родственники и соседи очень рады, что она назвала сына Януковичем. Голосовать все также обещают за В.ЯНУКОВИЧА. «Даже в нашей хате на стене портреты Виктора Януковича», - сказала Е.БРЕЖИНСКАЯ.

Семья БРЕЖИНСКИХ проживает в приселке Ивановка пгт Среднее Ужгородского района Закарпатской области. В приселке Ивановка живут преимущественно ромы.