В РФ началась кампания отмывания Кадырова

Российские СМИ распространили заявление шефа Московского бюро «Рейтер», о котором сам “Рейтер” не вспоминает ни словом... Промосковский президент автономии таки призывал ликвидировать Украину...

Одним из топ-новостей на этой неделе стало заявление президента Чечни Рамзана Кадырова о том, что, по его мнению, Россия должна сделать с Украиной и Грузией. Президент одной из российских автономий дал в начале этой недели интервью западным журналистам, где, как следовало из обнародованных “Дейли телеграф” слов, призывал ликвидировать Украину и Грузию.

Конечно же, такое заявление не могло не вызвать определенной реакции даже у традиционно вялого к таким вещам украинского государственного аппарата. Отреагировал МИД, сказал пару слов Наливайченко, проявило признаки жизни СНБО. Не каждый ведь день высокопоставленное должностное лицо соседнего государства призывает к уничтожению своего соседа.

Удивило другое – реакция российской стороны, которая упрямо делает вид, будто ничего особенного не произошло. Прозвучало какое-то абстрактное заявление от Министерства иностранных дел России, наш МИД заявил, что ихний МИД отмежевалось от заявлений Кадырова, основные российские СМИ главным образом молчат относительно самого заявления, распространяя время от времени ограниченными дозами отзывы из Украины. И только так сказать “независимое информационное агентство Чечни” – с офисами в Грозном и Москве, – на сайте которого автор этих строк не нашел ни одно критического по отношению к правительству этой республики материала, поставило сие заявление на свою центральную страницу.

Однако вчерашний вечер принес новый поворот в этой истории. А именно – российские информационные агентства распространили заявление шефа Московского представительства агентства «Рейтер» Майкла Стотта, который якобы отметил, что первоисточником материала в “Дейли телеграф” было интервью Кадырова его агентству и что авторы ряда публикаций в Интернете исказили смысл того, что писало агентство и говорил президент Чеченской Республики. «Мы разочарованы тем, как было использовано интервью, данное Кадыровим агентству «Рейтер». Высказывания, использованные рядом СМИ, вырваны из контекста, неправильно интерпретированы и не отвечают сути того, что говорил президент Чечни», – якобы сказал Стотт.

Однако вместо того, чтобы прояснеть ситуацию, это заявление ее еще больше запутало. Самое странное было в том, что ни на англоязычном, ни на русскоязычном сайте “Рейтер” этого заявления нет! Более того, даже мониторинг западной прессы не принес ни одного упоминания о таком заявлении. Единственные источники, в которых его можно найти, – российские информагентства.

Но это не все... Тот же “Рейтер” на своем сайте разместил оригинал интервью с Кадыровим.

Причем без каких-либо комментариев и упоминаний о заявлении собственного руководителя. И что наиболее интересно – если вы, руководствуясь якобы заявлением Стотта, попытаетесь найти десять различий между словами Кадырова, обнародованными в “Дейли телеграф”, и теми, что опубликовал “Рейтер”, – у вас могут возникнуть определенные психологические проблемы. Потому что таковых отличий, за исключением каких-то мелких нюансов перевода, нет! Смысловые нагрузки обоих текстов идентичны. Судите сами.

Текст из “Дейли телеграф”, который ретранслировался многочисленными украинскими изданиями:

«Россия должна иметь агрессивную стратегию и идти в наступление». «Грузия, Южная Осетия, Украина – все это будет продолжаться и продолжаться. Это какая-то тайная болезнь России. Почему мы должны постоянно страдать, если можем ликвидировать это раз и навсегда? Мы великое государство, у нас все есть – армия, техника. Нам необходимо переходить в наступление».

А вот как это представлено в аутентичном интервью Кадырова на русскоязычном сайте “Рейтер”:

"Они не успокоятся. Я вот как думаю – я считаю себя военным стратегом – я считаю, надо России как государству надо разработать стратегию – нападать надо. Если государство нападает, не надо оборонятся, надо нападать на государство, чтобы их успокоить. Только тогда Америка успокоится, – сказал чеченский руководитель. – А так, Грузия, Южная Осетия, Украина – это все будет продолжаться и продолжаться. Это лишняя болезнь для России, зачем всегда болеть, если можно искоренить это раз и навсегда. Мы – великая государство, у нас есть все. Есть армия, есть техника. Надо нападать – если тебя не оставляют в покое, не надо оборонятся, надо нападать на государства и на что хочешь – чтобы жить спокойно. Они нас так просто не оставят. И мы для этого готовимся, и шутить с нами, играться мы никому не позволим".

Неточности, если и имеются, то вот какого плана. В частности, в тексте в “Дейли телеграф” нет упоминания, что Кадыров считает себя “военным стратегом”. В аутентичном интервью “Рейтер” Грузия и Украина названы также не “тайными болезнями”, а “лишней болезнью” России, и “вместо переходить в наступление” Кадыров, конечно же, как военный стратег, говорит о том, что “нужно нападать – если тебя не оставляют в покое, не нужно обороняться, нужно нападать на государство и на что хочешь”. Последняя фраза заслуживает особого внимания: со слов кремлевского президента Чечни выплывает, что объектами нападений могут быть не только государства, а все что угодно...

В размещенном интервью “Рейтер” можно найти еще много чего интересного, но чего там точно нельзя найти, так это призыва к миру и межгосударственной дружбе. Да и вправду, разве можно дружить с “болезнью”, если есть такая “армия” и такая “техника”?

Андрей Гарасим