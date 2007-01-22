Из двух луганских шахт эвакуировали 579 горняков
12:10, 22 января 2007Разное
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Произошло отключение электроэнергии
Сегодня в 8.53 на шахтах „Суходольская-Восточная” (в блоках 2-2 и 3-3) и „Северная” (в клетевом стволе) ОАО „Краснодоугль” по неизвестным причинам произошло отключение электроэнергии.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на место немедленно прибыли три горноспасательных отделения и реанимационная противошоковая группа.
Из шахты „Суходольская-Восточная” 563 горняка были временно выведены к вентиляционному стволу и дальше на поверхность, а из шахты „Северная” 16 горняков - к стволу.
Авария ликвидирована, работы будут возобновлены.
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