Из двух луганских шахт эвакуировали 579 горняков

Сегодня в 8.53 на шахтах „Суходольская-Восточная” (в блоках 2-2 и 3-3) и „Северная” (в клетевом стволе) ОАО „Краснодоугль” по неизвестным причинам произошло отключение электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на место немедленно прибыли три горноспасательных отделения и реанимационная противошоковая группа.

Из шахты „Суходольская-Восточная” 563 горняка были временно выведены к вентиляционному стволу и дальше на поверхность, а из шахты „Северная” 16 горняков - к стволу.

Авария ликвидирована, работы будут возобновлены.