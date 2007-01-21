Рождаемость во Франции бьет рекорды

Титул самой рожающей страны в Европе, долгое время принадлежавший ирландцам, может вскоре перейти к французам. После длительного периода устойчивого роста уровень рождаемости во Франции достиг рекордной отметки за последние 25 лет, и сейчас на каждую французскую женщину приходится в среднем по два ребенка.

В Ирландии на каждую женщину приходится по 1,9 ребенка, в среднем по Европе этот показатель составляет 1,5.

По последним данным, три четверти прироста населения Франции обеспечивается за счет новых рождений, четверть по-прежнему приходится на миграцию. При этом дети мигрантов составляют около 20% общего числа французских новорожденных.

Наблюдатели связывают рост рождаемости во Франции с успешной социальной политикой государства, делающего все возможное, чтобы обеспечить француженок возможностью совмещать работу с воспитанием одного или нескольких детей.

Декретный отпуск с практически полным сохранением жалования составляет во Франции 20 недель, и увеличивается при рождении второго и третьего ребенка. Многодетные матери пользуются целым набором социальных льгот, включая значительное снижение налогового бремени и бесплатный проезд на общественном транспорте. В случае невозможности продолжать работу, в течение года после рождения третьего ребенка женщине выплачивается пособие, достигающее 1000 евро в месяц.

В то же время во Франции предпринимается целый ряд мер, призванных максимально упростить и удешевить уход за детьми дошкольного возраста. В частности, услуги государственных яслей, принимающих младенцев начиная с двух месяцев, предоставляются почти бесплатно или за небольшую плату в зависимости от дохода молодой семьи, а детские сады для детей старше трех лет работают бесплатно для всех без исключения.

В результате три четверти французских женщин, имеющих более одного ребенка, продолжают работать, общий же уровень занятости среди женщин в возрасте 25-49 лет достигает во Франции 81%.

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