Самая богатая женщина в шоу-бизнесе по версии Forbes (фото)
Личное состояние - полтора миллиарда долларов
|Опра Унфри
На втором месте - британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере - около миллиарда долларов. За ней следуют американская телеведущая и продюсер Марта Стюарт и поп-звезда Мадонна.
В рейтинг попали женщины, которые за свою карьеру в кино, музыке, на телевидении или в издательстве скопили самые крупные состояния, сообщает NEWSru. Чтобы попасть в топ-20 знаменитость должна иметь, по меньшей мере, 45 млн долларов. При подсчете, помимо зарплат и гонораров, учитывались также недвижимость, акции и другое имущество.
При этом журнал сразу исключил из списка так называемых "не работающих" знаменитостей, таких как Барбра Стрейзанд, а также представительниц старой голливудской гвардии, например Элизабет Тейлор.
Большинство женщин в рейтинге заработали состояние путем диверсификации своей деятельности. Опра Уинфри, например, не только ведет свое шоу, но и владеет журналом и продюсерским бизнесом. Бритни Спирс имеет доходы от рекламы и выпускает линию духов. Джоан Роулинг превратила Гарри Поттера из героя детской книги в настоящую франшизу. Дженнифер Лопес тоже выпускает духи и линию одежды, а Жизель Бюндхен заработала свое состояние, не только работая моделью, но и продавая сандалии в Бразилии.
Сложнее всего было посчитать состояние тех женщин, которые в шоу-бизнесе уже давно. Так, Мадонна с начала 80-х продала около 200 млн своих альбомов по всему миру, а также снялась в ряде неудачных фильмов. Она владеет несколькими объектами недвижимости, и оценка ее состояния является скорее заниженной, чем завышенной, сообщает журнал.
Самой богатой актрисой в списке оказалась Джулия Робертс, которая первой в Голливуде получила за роль в фильме 20 млн, сравнявшись с мужчинами. Среди других знаменитостей, которые зарабатывают преимущественно актерством, можно назвать Николь Кидман и Кэмерон Диаз.
Самыми молодыми знаменитостями в списке стали 20-летние близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен, которым принадлежит компания Dualstar Entertainment.
ТОП-20 самых богатых женщин в шоу-бизнесе:
1. Опра Уинфри - 1,5 млрд долларов
2. Джоан Роулинг - 1 млрд долларов
3. Марта Стюарт – 638 млн долларов
4. Мадонна – 325 млн долларов
5. Селин Дион - 250 млн долларов
6. Мэрайа Кэри - 225 млн долларов
7. Джанет Джексон - 150 млн долларов
8. Джулия Робертс - 140 млн долларов
9. Дженнифер Лопес - 110 млн долларов
10. Дженнифер Анистон - 110 млн долларов
11. Мэри-Кейт и Эшли Олсен - 100 млн долларов
12. Бритни Спирс - 100 млн долларов
13. Джудит Шейндлин - 95 млн долларов
14. Сандра Баллок - 85 млн долларов
15. Кэмерон Диаз - 75 млн долларов
16. Жизель Бюндхен - 70 млн долларов
17. Эллен ДеЖенерс - 65 млн долларов
18. Николь Кидман - 60 млн долларов
19. Кристина Агилера - 60 млн долларов
20. Рене Зеллвегер - 45 млн долларов