Открытие памятника всем погибшим кадетам и лицеистам (фото)
01:44, 21 декабря 2009Разное
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На благотворительные взносы суворовцев
Кадеты во время церемонии открытия памятного знака ”Кадетам, суворовцам, военным лицеистам, погибшим на поле брани, умершим от ран и болезней и отдавшим душу свою за Веру и Отечество” в Киеве, в субботу, 19 декабря.
Построили знак на благотворительные взносы выпускников практически всех суворовских училищ - свыше 150 человек пожертвовали, сколько могли, - от пяти гривен до 10 тысяч.
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