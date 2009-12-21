Открытие памятника всем погибшим кадетам и лицеистам (фото)

Кадеты во время церемонии открытия памятного знака ”Кадетам, суворовцам, военным лицеистам, погибшим на поле брани, умершим от ран и болезней и отдавшим душу свою за Веру и Отечество” в Киеве, в субботу, 19 декабря.

Построили знак на благотворительные взносы выпускников практически всех суворовских училищ - свыше 150 человек пожертвовали, сколько могли, - от пяти гривен до 10 тысяч.

Фото УНИАН