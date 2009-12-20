Венский бал состоится в Чернигове

25 декабря в Чернигове состоится первый Венский бал.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов, бал состоится в помещении областного музыкально-драматического театра имени Т.Г.Шевченко и станет заключительной частью благотворительной акции "Подари ребенку сказку", направленной на оснащение хореографического зала для танцевального коллектива "Мечта" при школе-интернате им. М.Коцюбинского.

Организаторы мероприятия – Черниговская областная ячейка ВМОО "Студенческая республика" и клуб спортивного, бального и восточного танца "Виктория", предлагают участникам бала представить себя в атмосфере старой доброй Европы эпохи балов и аристократов.

Составляющей бала станет танец дебютантов. Кроме того, организаторы обещают участникам бала сюрпризы, среди которых, – мастер-класс от звезд проекта "Танцую для тебя" Евгении КОЛЕСНИЧЕНКО и Александра ОХРИМЕНКО.

Классические музыкальные произведения будет исполнять духовой оркестр военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также в рамках бала состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены картины и фотоработы украинских авторов.