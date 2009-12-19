Владимир: каждый украинец хотя бы раз в жизни обращался к Николаю

Каждый из украинцев хотя бы раз в жизни обращался за помощью к святителю Николаю и получал ее.

Об этом сказал сегодня в своем поздравительном слове к соотечественникам предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всей Украины Владимир во время Божественной Литургии в крипте базилики святого Николая в Баре (Италия), сообщает официальный сайт УПЦ.

В частности, Митрополит Владимир напомнил, что этот святой «помогает людям на суше и на море, в тюрьмах и больницах – каждому человеку, просящему его помощи. Он помогает Церкви и обществу».

«С тех пор, как жил на земле и творил подвиги святитель Николай, прошло 17 веков. Несмотря на время, разделяющее нас, он, как и раньше, для всех живой. Он слышит все просьбы человеческие и данной ему от Бога благодатью не только исполняет их, но и опережает”, - отметил митрополит Владимир.

Он добавил, что “святитель Николай - один из немногих святых Церкви Христовой, которого чествуют не только православные люди, но и все христиане и даже нехристияне. Это очень показательно, поскольку к пустому колодцу за водой никто не пойдет».

За богослужением митрополит вспомнил украинцев, чьи имена были в поминальных записках, поступивших на электронную почту официального сайта УПЦ.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Митрополит Владимир прибыл в городу Бари, что на юге Италии. Именно здесь в доминиканском монастыре еще с конца ХІ века почили мироточивые мощи святителя Николая Чудотворца, память которого Православная Церковь чествует 19 (6) декабря. Сразу из аэропорта предстоятель УПЦ приехал в базилику святого Николая. Здесь в крипте над мощами святителя Предстоятель Украинской Православной Церкви отправил молебен с акафистом Мирликийскому Чудотворцу.