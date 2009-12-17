"Молодой рух" принес Януковичу лоток яиц

Представителям Львовской краевой организации «Молодой Народный Рух», которые возле театра им. М.Заньковецкой во Львове встречали кандидата в Президенты, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, работники милиции помешали провести акцию протеста, поломав баннеры с флагами.

Как передает корреспондент УНИАН, около 15 членов Львовской краевой организации «Молодой Народный Рух» встречали лидера Партии регионов с лотком яиц, плакатами и флагами. На плакатах были надписи «Янукович, помни об Ивано-Франковске 2004!» и «Всем тюрьмам – новые решетки! В.Ф.Янукович».

«Мы не собирались кидать яйцами в Виктора ЯНУКОВИЧА, а только хотели напомнить о событиях в Ивано-Франковске пятилетней давности и подчеркнуть, что заявления некоторых политиков от Партии регионов о том, что жители Западной Украины, и Львовской области в частности, якобы стали благосклоннее относиться к ЯНУКОВИЧУ, являются неправдивыми», - сказал корреспонденту УНИАН участник акции, председатель Львовской городской организации «Молодой Народный Рух» Игорь МАРТЫНЮК.

Он отметил, что по убеждению «молодоруховцев», пять лет назад В.ЯНУКОВИЧ позиционировал себя как кандидат, который отстаивает русский язык в качестве второго государственного, пропагандирует политику самого тесного сближения с Россией, сохранение “кучмистского режима”.

«Тогда это вызывало справедливое возмущение и неприятие среди галичан. Сегодня же предвыборные лозунги ЯНУКОВИЧА абсолютно не изменились. Более того, его окружение, кроме одиозных фигур наподобие ТАБАЧНИКА, АЗАРОВА или КЛЮЕВА, пополнилось еще и ШУФРИЧЕМ, и другими скандальными личностями. Мы четко понимаем, что за популистскими лозунгами кроется попытка команды ЯНУКОВИЧА довести до конца то, что им помешал сделать народ Украины в 2004 году – полностью разделить между собой все ресурсы страны, сдав ее Кремлю», - сказал И.МАРТЫНЮК.

Он также отметил, что их возмутило поведение работников милиции в данной ситуации.

«Мы возмущены поведением наших правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы защищать своих граждан, обращаются с нами, таким образом. Если сегодня, во время мирных акций протеста нам выкручивают руки и швыряют нашими флагами, то что же будет, когда человек, которого сегодня защищает милиция таким позорным образом, придет к власти?», - отметил И.МАРТЫНЮК.