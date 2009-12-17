Как посчитать рабочее время дальнобойщика?

Еврокомиссия внедрила новые требования для тахографов, которыми измеряется рабочее время дальнобойщиков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании Еврокомиссии.

Согласно новой регулировке, начиная с 1 октября 2011 года все новые тахографы, устанавливаемые на автомобилях для далеких перевозок, должны быть цифровыми и отвечать новым требованиям.

Новые требования Еврокомиссии направлены на лучшую защиту от мошенничества и лучшую защиту приборов от магнетической интерференции, более аккуратный учет времени в дороге (теперь несколько секунд не будут учитываться как целая минута), уменьшение времени на загрузку данных с тахографов в компьютеры транспортных компаний.

По подсчетам Еврокомиссии, новая регулировка даст возможность индустрии дорожного транспорта экономить ежегодно 235 млн. евро.

В целом, начиная с момента внедрения тахографов в Европейском Союзе в 2006 году, ими были оборудованы 1,5 млн. грузовиков, на которых работают около 3 млн. водителей.