Со мной в Амстердаме произошло то же, что с Луценко во Франкфурте

В связи с требованиями отстранить Юрия Луценко от должности министра внутренних дел из-за пресловутого скандала в аэропорту Франфурта-на-Майне хочу рассказать об инциденте, который произошел со мной.

Два года назад я был в командировке в норвежском городе Ставангер. Возвращался в Киев с пересадкой в аэропорту Амстердама «Схипхолл». Это огромный аэропорт, третий в Европе после Франкфуртского и лондонского «Хитроу». Потому системы контроля и обеспечения безопасности грузо-пассажирских перевозок там организованы таким образом. Вышколенные таможенники, пограничники и работники службы безопасности реагируют на малейшие проявления отклонения от нормального поведения пассажиров. Это могут быть: нервозность, громкий разговор, фамильярность, расширенные зрачки, нетрезвое состояние и прочие, незначительные, на первый взгляд, факторы. Часто пассажиры, особенно европейцы, которые боятся терактов и всевозможных неприятностей, сообщают о замеченном ими неадекватном поведении кого-то в аэропорту. Если пассажир вызывает какое-то “визуальное” подозрение, его вежливо отводят в сторону для более подробного контроля, вплоть до полного досмотра в специальном помещении и задержания.

Мой случай – типичный. В Норвегии мы с партнерами хорошо посидели на дорогу. А почему бы и нет? На внутреннем маршруте Ставангер–Амстердам в комфортном самолете авиакомпании KLM стюардессы угощали обедом и бутылками с прекрасным чилийским каберне «Терра». Для пересадки на киевский рейс в запасе был почти час.

Аэропорт “Схипхолл” за восемь лет я выучил хорошо, английским владею свободно, а американский тест на трезвость – стойку на одной ноге – выдерживаю, хоть десять минут – в любом состоянии. Потому на контроль подошел уверенно и вполне спокойно, думая о сувенирах, которые предстояло купить в duty-free. Но “погорел” на фамильярной фразе – «Что там осматривать, давай быстрее, некогда...» Реакция была мгновенна. «Век»! Подошли два полицейских и отвели меня на полный досмотр с раздеванием. Поскольку был еще один, более поздний, рейс на Киев, то я не очень волновался. Сопротивления не оказывал, больше не шутил, а четко отвечал на поставленные вопросы. И все-таки успел на свой рейс хоть и без сувениров. А если бы огрызался, то точно бы «закрыли».

Думаю, с Луценко случилось что-то подобное. Только цена вопроса у него была намного выше, потому что летел далеко, в Юго-Восточную Азию. Любая задержка его несомненно заставляла нервничать. Потому не сдержался.

Но ничего серьезного там точно не было. Нет ни прямых, ни косвенных подтверждений. Иначе придержали бы на день, а то и больше. Телефонное право там не действует.

Это рядовой, незначительный конфликт при пересечении границы, что бывает со многими нашими соотечественниками. И незачем рассматривать его в Верховной Раде, да еще и через полгода.

И вообще перед выборами нужно наложить мораторий на любые смены руководителей всех рангов. Потерпим два месяца...

Виктор Малей