Кто убедительнее - Евротимошенко или Евроянукович?

«Мы полностью доверяем Польше и Украине. Хотел бы поблагодарить оба правительства за их усилия. Я счастлив видеть победу Украины и Польши», - сказал на вчерашней пресс-конференции в Киеве президент Европейского футбольного союза Мишель Платини, который приехал в столицу Украины презентовать официальный логотип «Евро-2012».

Футбол, конечно, далеко не вся составляющая международных отношений Украины, но реверанс Платини в адрес именно правительств двух стран-соседей и его слова, что, подтверждая право на проведение Евро-2012 в Украине, «УЕФА хотела, чтобы футбол открылся» на восток накануне президентских выборов имеют для нас, согласитесь, несколько иную расцветку.

Свежая победа на ринге Виталия Кличко напомнила, как давно Украина не получала побед международного уровня не в спорте, а на политическом ринге. Казалось, после мировых фиаско эпохи Кучмы ниже мы упасть уже не можем. Может и не упали. За последнюю пятилетку скандалов вроде «Гонгадзегейта» или «Кольчугагейта» будто и не было. Но было еще более обидчивое для национального достоинства разочарование, падение интереса. Оно наступало не волнами – в результате каких-то неуклюжих действий официального Киева, - а постепенно и неумолимо. Как ночь.

Сегодня Украина для цивилизованного мира - во тьме, во мгле. В сумерках Европы. Потому так жадно выхватываются любые реакции еврочиновников любого ранга. И – учитывая те же президентские выборы в Украине – так под микроскопом рассматривается реакция представителей традиционных демократий на наш с вами «кандидатский корпус». Кто зажжет свечу, кто повернет государственный поезд навстречу рассвету?

«Тяжелые времена требуют сильных лидеров. У Вас есть все возможности, чтобы завести Украину в ЕС», - сказал на днях президент Европарламента Ежи Бузек, обращаясь к премьер-министру Украины, когда Юлия Тимошенко находилась с рабочим визитом в Германии. Звучит обнадеживающе.

Действительно, Тимошенко заверила, что ее правительство будет «делать все, чтобы президентские выборы в Украине прошли в соответствии с европейскими и демократическими принципами – честно и прозрачно». И уже через несколько дней Виктор Янукович подписывает разработанный Партией регионов «Кодекс честного ведения избирательной кампании 2010 года», где обязывается делать все возможное для обеспечения свободы СМИ, не злоупотреблять возможностью подавать в суд в случае «неправильных» подсчетов голосов, воздерживаться от использования административного ресурса.

Для европейца, возможно, читать такое значит в известной мере проверять себя на наличие здравого смысла. Человек претендует на пост гаранта Конституции и принимает «присягу юного пионера», в которой обещает не красть и не врать? А также не бить тех, кто рискнет сказать правду о его некрасивых поступках?

Но ничего. Не сразу Москва строилась. В этом контексте сам факт подписания Виктором Федоровичем такого кодекса значит, что в сознании наших «апологетов Востока» происходят тектонические сдвиги в направлении Запада. Пусть даже эти подвижки вызваны завистью к европейскому уровню приема Тимошенко и ее европейских заявлений, которые дают западному обществу хотя бы какую-то гарантию в отстаивании демократических ценностей. Следовательно, можно сказать, что Тимошенко “подтягивает” к европейскому уровню своих оппонентов, которых раньше иначе, чем “евродремучими” назвать было тяжело. Для страны это, согласитесь, совсем не плохо.

Кстати, относительно упоминавшейся всуе Москвы. Никто не говорит, что этот вектор стратегического значения не нуждается в своем «локомотиве» в Киеве. Но должен ли он быть таким, которым его пять лет демонстрировал нам Виктор Ющенко? Должен ли он быть таким «подкаблучным», как это демонстрирует Виктор Янукович, для которого выступление под за занавес съезда «Единой России» (без присутствия Владимира Путина и Дмитрия Медведева), – вершина уровня переговоров со «старшим братом»?

Если судить по тому, что Виктор Федорович пробует учиться у Тимошенко и подписывает самовыдуманные кодексы, мода может пойти на другой, тимошенковский, подход.

Действительно, Президенту нужен авторитет. Как в разговоре с Николя Саркози, так и в дискуссии из Ангелой Меркель, переговорах с Дмитрием Медведевым или за столом с Владимиром Путиным. Цивилизованная Украина никого не отпугивает, сильная Украина лишь будет увеличивать уважение к нам. И в этом смысле, кажется, хорошо, что, пытаясь наладить отношения с ведущими европейскими лидерами, Тимошенко сумела не только не вернуться к «многовекторности» Леонида Кучмы, при которой Украина напоминала флюгер, но и обойтись в отношениях с Россией без «холодной войны».

Проблема в том, что «война» сегодня продолжается в самой Украине. Следствием ее будет персона нового президента. Именно от нее в значительной мере зависит, в каком направлении идти нашему государству на международной вообще и европейской арене. Очень хочется уже сегодня иметь предчувствие, что уже в 2010-ом, за два года до Евро-2012, Европа «откроется на восток». Политика все же должна опережать спорт.

Виктор Деревянко (Центр оперативного журналистского реагирования)