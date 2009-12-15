Датские компании демонстрируют экологически чистые дома

В Копенгагене в рамках Конференции ООН по климатическим изменениям датские компании демонстрируют современные экологически чистые дома.

Как сообщили УНИАН в агентстве PR time, все шесть домов, открытых для посещения, реализованы в рамках концепции “Образцовый дом 2020”, целью которой является разработка сбалансированного дома, который не будет иметь негативного влияния на окружающую среду и при этом обеспечивать высокий уровень комфорта.

Так, участники Копенгагенской конференции имеют возможность посетить специально спроектированный и построенный павильон "Дом ВЕЛЮКС", который соединяет здание конференции с ближайшей станцией метро. Это – экспериментальное сооружение, в котором использованы новейшие технологии, обеспечивающие максимально возможный баланс между энергопотреблением, экологичностью и внутренним комфортом для человека.

Участники конференции также могут посетить здание Университета Копенгагена "Зеленый маяк". В этом университетском доме установлены солнечные коллекторы и мансардные окна, которые дают возможность максимально использовать энергию солнца при эксплуатации здания, а также свести до минимума количество выбросов углекислого газа.

Еще один дом, "Дом для жизни", построенный в Орхусе (Дания), является полностью енергонезависимым. При этом баланс света и тени, тепла и прохлады обеспечивают комфорт для его жителей - обычной семьи, которая проживает там на протяжении года в рамках эксперимента.

В рамках концепции "Образцовый дом 2020" в 2010 году будут построены и открыты еще четыре дома в различных странах Европы. Следующий дом, открытие которого планируется в начале 2010 года, будет жилым "Домом света" в Австрии.

Как сообщал УНИАН, с 7 по 18 декабря в Копенгагене проходит Конференция ООН по противодействию климатическим изменениям. В рамках этой конференции более 15 тысяч представителей 192 стран попробуют договориться о дальнейших действиях для уменьшения выбросов СО2 в атмосферу.