Кушнарева не спасли, потому что в стране нет банка крови?

Вчера на телеканале «Тонис» такое занятное выступление посмотрела. Заместитель министра здравоохранения Валерий Ивасюк рассказал об уровне медицинской помощи, которая была оказана покойному Кушнареву. Он почти прямо заявил, что если бы в Украине был создан банк крови, то Евгения Петровича удалось бы спасти. Валерий Ивасюк посчитал, что исходя из бюджетных ассигнований, на каждого украинца приходиться по 30 копеек помощи на случай возникновения такой «кровной проблемы». Поскольку правительство выделило вместо необходимых 180 миллионов гривен все 10 миллионов.

Может быть, это правильно, что чиновник такого ранга, пользуясь скорбным случаем, умудряется лоббировать интересы отрасли, а в конечном итоге и общества (ведь создание банка крови помогло бы спасти тысячи жизней). Но при этом стоит заметить, что ему нужно осторожнее обращаться со словами. Например, господин Ивасюк выдал где-то такую фразу: «Нам нужно создавать не больницу будущего, а больницы сегодняшнего…» или вот еще перл про то, что центры специализированной помощи должны перемещаться в районы. Эти тезисы сопровождал видеоряд деток, больных лейкемией. Но, господин Ивасюк, наверное, не в курсе, что Больница будущего будет принимать десятки детей, больных в том числе и лейкемией. Банк крови и Больница будущего, куда будут поступать неизлечимо больные дети, это не взаимоисключающие вещи, их совсем не нужно противопоставлять. И уже будем корректны: больница будущего строится за счет частных пожертвований. Но заместитель министра кинул камешек не только в огород первой леди, занятой этой больницей, но и собственного вице-премьера, я имею ввиду Азарова…

Поднять проблему отсутствия банка крови, это еще понятно. (Хотя, возникает вопрос, почему для того, чтобы понять ее остроту, нужно было потерять Кушнарева?) Но несолидно человеку власти критиковать центры специализированной медицинской помощи, зная, что самые большие бюджетные ассигнования отпущены на больницу в Феофанию – место отдыха и лечения власть предержащих. Кого вы критикуете, заместитель министра, если вы сидите в правительстве, которое больше всего денег отпустило для лечения «себя любимых»? А что касается перемещения центров в районы, то руководитель правящей фракции в Антикризисной коалиции Раиса Богатырева сама сказала, что есть медицинские центры первичной помощи, а есть специализированные в столице и крупных городах – это везде так устроено.

Так что, с кровью решать что-то надо… А медицинские центры и помощь отстаивайте в период бюджетного процесса и на заседаниях Кабмина.

Лена Мигачева, Одесса