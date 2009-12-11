С выпадением снега возросло число ДТП
20:21, 11 декабря 2009Разное
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Три человека погибли в Полтавской области
Сегодня у села Судиевка Полтавского района Полтавской области в результате ДТП три человека погибли, четверо травмированы.
Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области, из-за сложной погодной обстановки столкнулись два легковых автомобиля.
В ГАИ отметили, что сегодня из-за выпадения снега в Полтавской области произошло рекордное за последнее время число ДТП. Только в Полтаве работники ГАИ 16 раз выезжали оформлять аварии.
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