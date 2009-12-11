С выпадением снега возросло число ДТП

Сегодня у села Судиевка Полтавского района Полтавской области в результате ДТП три человека погибли, четверо травмированы.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области, из-за сложной погодной обстановки столкнулись два легковых автомобиля.

В ГАИ отметили, что сегодня из-за выпадения снега в Полтавской области произошло рекордное за последнее время число ДТП. Только в Полтаве работники ГАИ 16 раз выезжали оформлять аварии.