Родные моряков «Арианы» хотят создать фонд помощи жертвам пиратов

Родственники моряков с «Арианы» - судна с украинским экипажем, освобожденного 10 декабря из пиратского плена, - благодарят Министерство иностранных дел и ряд отечественных политиков за поддержку, а также готовятся основать фонд помощи морякам «Ассоль».

Как передает одесский портал "Таймер”, по словам матери второго помощника капитана балкера и супруги третьего механика Натальи ЛУПАЧЕВОЙ, «ситуация сдвинулась с мертвой точки после вступления в должность министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО».

«Он помог организовать встречу с судовладельцем Спиросом МИНОСОМ в Афинах, консультировал нас, - сказала она. - И еще спасибо Сергею Леонидовичу (Сергей ТИГИПКО - кандидат в Президенты Украины), который помогал, в том числе материально: ведь судовладелец не платил зарплату нашим мужьям… Спасибо Свете (Светлана ФАБРИКАНТ – депутат Одесского горсовета), она поддерживала морально, вела переговоры с МИНОСОМ».

Жена второго механика Анна МУРУГОВА рассказала о планах родственников моряков создать благотворительный фонд помощи жертвам пиратов.

Как сообщалось, 10 декабря судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену у сомалийских пиратов. По поручению Президента Украины вопрос освобождения из плена 24 украинских моряков был на личном контроле министра иностранных дел Украины П.ПОРОШЕНКО.