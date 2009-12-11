617 ДТП произошло в Украине за минувшие сутки
12:08, 11 декабря 2009Разное
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11 погибших, 116 раненых
В Украине за минувшие сутки произошло 617 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли, 116 - травмированы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.
В частности, вчера в 14.20 вблизи г. Богодухов Харьковской области водитель автомобиля “Volkswagen LT-35” не справился с управлением, съехал на обочину, где совершил наезд на дерево. В результате один пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель и еще пять пассажиров получили телесные повреждения.
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