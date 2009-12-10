Регионалы боятся, что Тимошенко «отобьет» у них Донбасс?

Партия регионов нервничает и прибегает к неадекватным действиям из-за незначительной, но стойкой тенденции к потере влиятельности и авторитетности на Донбассе. Так директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала прокомментировал жесткое заявление народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова по поводу приезда премьер-министра Юлии Тимошенко в Луганскую область, - сообщает пресс-служба Агентства моделирования ситуаций.

По мнению В.Балы, заявление Ефремова о намерении не пустить премьер-министра на Донбасс свидетельствует об усилении панических настроений в среде Партии регионов.

«Ситуация с бесконтрольной и безнаказанной эксплуатацией электоральных ресурсов одной политической партией, получившей абсолютное большинство в отдельно взятом регионе и не способной оправдать чаяния своих избирателей, не могла продолжаться вечно. Специфика электората Донбасса заключается не только в жестком наличии принципа регионального патриотизма, но и прежде всего в доверии к людям дела. В последнее время этому образу в большей степени соответствует команда Тимошенко, реализовавшая ряд стратегических проектов для избирателей Донбасса. Тогда как лидеры ПР слишком глубоко вошли в популистскую дискуссию, потеряв идеологическую оригинальность для собственного избирателя», - сказал В.Бала.

Он отметил, что высказывание Ефремова наиболее ярко отображает уровень паники в штабе местных «регионалов», не осознающих каким образом можно вести выборы с частичной потерей админресурса. «Главной составляющей успеха «регионалов» на всех выборах в регионе была ставка на админресурс. Сегодня, эта ставка не может быть эффективной и однозначно, поскольку часть региональной элиты потеряли критичность мотивации для бесконтрольного применения админресурса, а одновременно с этим появилась группа харизматичных региональных лидеров, вообще делающих публичную ставку на оппонентов. В таких условиях команда Януковича очевидно не привыкла работать и, соответственно, прибегает к подобным неадекватным действиям», - сказал Островудиректор Агентства моделирования ситуаций.

Как сообщал ОстроВ, нардеп от Партии регионов Александр Ефремов высказал мнение, что премьер Юлия Тимошенко не имеет морального права посещать Луганскую область после того, как распорядилась не выделять Луганской и Донецкой областям средства на ряд программ, финансируемых из госбюджета. По словам Ефремова, во время одного из недавних визитов Тимошенко в Луганскую область региональные власти передали главе правительства 32 письма и обращения, а позже выяснилось, что их выбросили в мусорную корзину.

Визит Тимошенко в Луганскую область запланирован на 15 декабря.