Друзья Кушнарева считали его удачливым охотником

Отрывок из интервью газете «Факты и комментарии» (30.07.2006), в котором народный депутат Евгений Кушнарев рассказывает о своем пристрастии:

- Знаю, что вы охотник. На сафари не были в Африке? Экзотическую дичь не стреляли?

- Нет, я не того уровня охотник. У меня нет таких возможностей, в том числе материальных. Поэтому на охоту дальше Украины не ездил. Но в Африку с удовольствием подался бы, это интересно.

- Охотничьи трофеи у вас есть?

- Да, традиционные: олень-рогач, кабан, несколько козлов. Друзья считают, что я достаточно удачлив в охоте. Есть у меня трофеи, о которых не стыдно рассказывать и которые я с гордостью показываю. Вершиной удачи охотника считается, если он находит оленя с большим размахом рогов - пару таких трофеев я добыл. Еще - несколько огромных кабанов. Есть коллекция оружия. Знаете, когда человек увлекается охотой, то это как бы подсказка друзьям, что ему подарить на день рождения. Чего проще-то? Поэтому и коллекции такие имеют многие. В том числе и Леонид Кучма - у него десятки единиц охотничьих ружей. У меня же пять-шесть видов оружия для охоты на копытную дичь и пернатых. Это хорошие, достойного класса образцы. На 50-летие мне подарили пятизарядный карабин "Браунинг", который я люблю брать на охоту. Карабин не сверхвыдающийся, но и не из разряда ординарных.