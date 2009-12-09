ГАИ Херсонской области выявила почти 11 тыс. нетрезвых водителей

За 11 месяцев этого года подразделениями ГАИ Херсонской области в суды было направленно 10 тыс. 877 административных протоколов об управлении транспортными средствами водителями, пребывающими в нетрезвом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области.

По состоянию на 1 декабря судами Херсонской области вынесено свыше 8 тыс. решений, согласно которым 792 водителя лишены прав, 3778 человек приговорены к общественным работам, 131 - к административному аресту. 91 водитель, кроме лишения прав, приговорен ещё и к изъятию транспортного средства.