Кто повредил предохранители на телебашне?

Компания “Киевэнерго” выясняет причины повреждения предохранителей на трансформаторе Киевского радиотелевизионного передаточного центра (КРТПЦ), из-за чего в столице отсутствовал телесигнал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК “Киевэнерго”, сегодня в 16.02 произошло отключение электроснабжения телевизионной башни (ул. Дорогожицкая,10). Прервалась трансляция большинства общенациональных каналов и ряда других, в т.ч.: Интер, Enter-Film, Enter, Глас, Новый канал, ТЕТ, ТРК Украина, 5-й канал, Star TV, UBR, Рада, MTV Украина, СТБ, М1, Тонис, М2, ICTV, 24, Перший національний, Киевская Русь, Сити, КГТРК, ОТВ, Мегаспорт, 1+1, ТРК Киев, Кино, К1, К2 в цифровом и аналоговом формате.

Компания выяснила, что причиной отключения стало повреждение двух предохранителей на трансформаторе, который принадлежит абоненту – Концерну РРТ . При этом линия со стороны подстанции “Киевэнерго” оставалась под напряжением.

Трансформаторная подстанция (ТП) телецентра обслуживается службами “Киевэнерго”. Сегодня в ТП проводились текущие сервисные электротехнические работы, которые предварительно были согласованы с потребителем. Почему у абонента предохранители оказались поврежденными, выясняют.

В 17.10 последствия устранены и питание востановлено.