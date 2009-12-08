Яценюк и Янукович пробуют себя в новых ипостасях

Леонид Кучма, по Яценюку, «начал строить страну, и ему в этом нужно отдать должное: он начал формировать государственнические позиции». Нечего смеяться, уважаемый читатель. Дальше лучше...

Реплика

Известный украинский нейрохирург профессор Андрей Слюсарчук на днях заявил, что из его домашнего компьютера вытащили накопитель памяти объемом два терабайта: «Похищены результаты пятнадцати лет моей адской работы. Научные материалы касались исследования мозга, работы с памятью, развития нейронауки. Практически исчезло все». И констатировал: «Это – большая потеря не только для меня, но и для страны».

Это – кража базы данных научных трудов относительно работы с памятью.

В обществе на эту утрату государственного значения не обратили внимания. Потому что у общества именно в это время отбирают память перед президентскими выборами. Один из кандидатов Арсений Яценюк в Житомире заявил, что считает, руководство Украины «сдало сильные позиции государства, а украинцев превратило в толпу».

Стоп... Министр иностранных дел – это кто, Петрушка? А глава высшего законодательного органа – Верховной Рады Украины – это кто, Буратино, или тоже руководство?

Леонид Кучма, по Яценюку, «начал строить страну, и ему в этом нужно отдать должное: он начал формировать государственнические позиции». Нечего смеяться, уважаемый читатель. Дальше лучше. Потому что, оказывается, Кучма сначала создал олигарха Павла Лазаренко, а затем сделал с ним то, что и Тарас с сыном Андреем. А Лазаренко в ответ (нет, он не разбудил Герцена), он... породил «Украину без Кучмы». Которую возглавила Юлия Тимошенко по указанию... Павла Лазаренко.

А господин Слюсарчук сетует на кражу «научной памяти», когда тут у народа пытаются воспоминания о свежем вчерашнем украсть!

Пан Арсений, когда вы говорите, что «у нас все позабирали, из нас сделали просто толпу, из страны в 46 миллионов сделали просто рабов», – то давайте разграничивать. Относительно того, что «у нас все позабирали», то это не у вас, а у нас. И позабирали именно такие, как вы. А «рабами» не разбрасывайтесь. Рабы действительно памяти не имеют, а мы, собственно, помним. Например, то, что при Кучме собака возле власти без разрешения чихнуть боялась... Это к тому, что кто мог назначить 26-летнего Арсения министром экономики Крыма без согласия Кучмы? А быть первым заместителем главы Нацбанка при премьере Януковиче, как вам?

«Я прощать никому ничего не буду», – махнул мнимой саблей «фронтовик» Яценюк.

Второй «папа» Арсения Петровича – Виктор Янукович – почти в то же время (будто сговорились, хотя один вещал из житомирского «телевизора», а другой – с партийного сайта в Киеве) – выскочил как Филипп из конопли и также «погнал на Ющенкову невестку».

«Если будет продолжаться политика Юлии Тимошенко, Украина не будет иметь никаких шансов на прогресс»... «Судя по заявлениям, которые раздаются из уст Юлии Тимошенко, она собирается дальше воевать, а не строить»... «Она делает ставку на ложь и ненависть. Я делаю ставку на правду и объединение народа. И это – высшая ставка»...

Когда Виктор Федорович делает ставки (нет, не в казино Монте-Карло!) на заявления вне кадра, они хотя бы звучат патетично и ошибок нет. Но к чему эти ставки, рассчитанные на полное беспамятство 46 миллионов?

А иметь дважды судимого президента (который даже в должности премьера не удержался и украл в государства резиденцию) – это разве шанс на прогресс в глазах цивилизованного мира? А постоянные заявления о перераспределении, когда Партия регионов вернется к власти, – это война или «строительство»? В частности, пример Крыма, где власть из рук Партии регионов и не выскальзывала и где ПР все эти годы только то делала, что крала землю и недвижимость (спросите хотя бы прежнего “регионала” Василия Киселева) – это такое «строительство» в государственном масштабе имеет в виду Виктор Федорович? «Я делаю ставку на правду». А «видно пана по халявах»...

«Вы знаете, что в 2010 году в январе будет новый масштабный реванш. Они хотят видеть этот реванш во всех составляющих. Это касается и государственных ресурсов, и государственных финансов, это касается и узурпации одним кланом всех жизненно важных функций страны. Я прошу вас – не допустите этого!» – призывала Тимошенко местные власти на заседании по случаю дня местного самоуправления.

Два терабайта памяти научной работы известного нейрохирурга – это, конечно, большая потеря для страны. Но мизерная по сравнению с потерей памяти всего народа.

Олег Марущак, Центр оперативного журналистского реагирования