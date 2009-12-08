В Запорожье столкнулись два автомобиля и микроавтобус

В Запорожье на плотине, где ведутся ремонтные работы, столкнулись два легковых автомобиля и пассажирский микроавтобус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Запорожского главка милиции, авария произошла накануне поздно вечером.

"Приблизительно в 21.10 автомобиль «ВАЗ-2102», двигавшийся по плотине с Правого берега в центр, в районе опоры при встречном разъезде (по неустановленным на данный момент причинам) допустил боковое столкновение с пассажирским микроавтобусом "Фольксваген", который в результате ДТП потерял управление, въехал в термодеформационный шов и перевернулся. После этого микроавтобус совершил столкновение с легковым автомобилем "Киа", - сообщили в ГАИ.

В результате ДТП пострадали трое человек: водитель микроавтобуса, а также водитель и пассажирка "Киа", которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Пассажиров в салоне микроавтобуса в момент дорожного происшествия не было.

По факту случившегося следственным отделом милиции проводится расследование.