Водитель ездил с картоном вместо лобового стекла (фото)

Китайская дорожная полиция задержала в провинции Хэнань мужчину, который проехал несколько сотен километров с картоном вместо лобового стекла грузовика. Об этом сообщает Ananova со ссылкой на China News Network.

По данным издания, водитель попал в аварию и остался без лобового стекла. Вместо того, чтобы починить машину, владелец заменил стекло картоном и поехал дальше. Полиция обратила на него внимание только через несколько дней.

Сообщается, что если на дороге были другие машины, китаец высовывался через окно боковой двери, чтобы видеть их. Однако ехать так постоянно не мог, в первую очередь из-за достаточно низкой температуры, которую было еще сложнее переносить на высокой скорости.

В остальное время водитель смотрел на дорогу через маленькие дырочки, проделанные в картоне. По мнению полицейских, такой способ вождения представлял очень серьезную угрозу для окружающих. Сотрудники дорожной полиции отправили машину на стоянку и запретили ездить на ней до ремонта.

Лента.ру