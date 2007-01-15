Внучка Муссолини объединилась с румынскими и французскими союзниками

В Европейском парламенте сегодня образована новая фракция - крайне правых.

Как передает NEWru, председатель Европейского парламента Хосеп БОРРЕЛЬ сообщил что фракция получила название "Самобытность, традиция, суверенитет". Он вынужден был признать, что "фракция несколько меняет политическую географию Европарламента".

Группа образована в соответствии с нормами этого общеевропейского института - число ее участников превышает 20 человек, и это выходцы "из не менее, чем пяти стран Европейского Союза".

Во фракцию крайне правых входят семь граждан Франции - представителей партии Национальный фронт - в том числе и ее лидер Жан-Мари ЛЕ ПЕН и его дочь Марина ЛЕ ПЕН. К крайне правым отнесли себя пять румынских политиков из партии "Великая Румыния", трое бельгийцев из Vlaams Belang ("Фламандский интерес"), включая его лидера Франка ВАНЕККЕ, а также представители крайне правых сил Великобритании, Австрии и Болгарии. Италия представлена двумя крайне правыми депутатами, среди которых и внучка диктатора Муссолини Алессандра.

В политической декларации о принципах фракции крайне правые подтверждают намерение руководствоваться стремлением "признания национальных интересов, суверенитета, самобытности и национальных различий". Они выступают за защиту христианских ценностей и традиционной семьи, намерены выступать против "унитарной и бюрократической Европы, против европейского супергосударства".