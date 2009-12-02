На Черниговщине россиянин сбил женщину и пытался сбежать за границу

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали россиянина, который в Городне Черниговской области, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», насмерть сбил велосипедистку.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, о ДТП сотрудники ГАИ МВД сразу проинформировали Черниговский пограничный отряд. Уже спустя несколько минут персонал подразделений охраны границы и пунктов пропуска был сориентирован на выявление машины с характерными признаками аварии.

Через 20 минут после получения информации, около 20.20 1 декабря, наряд по контролю за режимом пункта пропуска «Сеньковка» сообщил старшему смены о подозрительном «ВАЗ» российской регистрации. Хотя водитель машины, 48-летний житель Московской области, отрицал возможность наезда на велосипедистку, пограничники проинформировали о нем сотрудников ГАИ.

После осмотра легкового автомобиля специалисты Городнянского отдела ГАИ в Черниговской области установили, что именно им была сбита женщина. После этого водитель был передан милиционерам.