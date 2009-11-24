BMW представила новую «пятерку» (фото)

Компания BMW официально представила седан BMW 5-Series нового поколения. Этот автомобиль получил новый дизайн кузова и новую платформу, а его мировой дебют состоится в марте 2010 года на автосалоне в Женеве.

В основе новой "пятерки" BMW - укороченная (на 10 сантиметров) платформа от BMW 7-Series с адаптивным шасси (жесткость амортизаторов регулируется электроникой на сжатие и отбой, поворотные задние колеса). По сравнению с предшественником, колесная база у BMW 5-Series нового поколения на восемь сантиметров больше, а сам автомобиль на 58 миллиметров длиннее, на 18 ниже и на 14 миллиметров шире. В результате, пространство для ног задних пассажиров выросло на 13 миллиметров.

За счет смещения двигателя в пределы колесной базы и активного использования алюминия в подвеске и конструкции кузова автомобиля, новая "пятерка" обладает идеальной развесовкой по осям 50:50. Как говорят сами разработчики, в сочетании с новым шасси BMW 5-Series будет управляться как более компактная "трешка".

Гамма двигателей будет начинаться со 184-сильного дизеля 520d (380 Нм), который дополнят два трехлитровых агрегата, мощностью 204 и 245 лошадиных сил. Бензиновые агрегаты "начинаются" с двух атмосферных "шестерок" объемом три литра и мощностью 204 и 258 лошадиных сил, а его турбоверсия (с одним нагнетателем и прямым впрыском топлива) выдает 306 лошадиных сил. Топовый агрегат - восьмицилиндровый битурбомотор 4,4 литра, развивающий 407 лошадиных сил, разгоняющий седан "до сотни" за пять секунд.

Трансмиссии - либо шестиступенчатая "механика", либо новый восьмиступенчатый "автомат", дебютировавший на BMW 7-Series последнего поколения.

Среди новых "гаджетов" BMW 5-Series - система помощи при парковке с камерами, обеспечивающими обзор на 360 градусов, система предупреждения о пересечении разметки, система слежения за мертвыми зонами, проекционный дисплей, а также система ночного видения и распознавания пешеходов, вышедших на дорогу.

В салоне - традиционный для современных BMW минимализм, однако центральная консоль в "пятерке" слегка повернута к водителю (на семь градусов), а система iDrive здесь нового, четвертого поколения.

Автолента