Русский миллиардер купил "Мерседес" Гитлера

Неизвестный русский миллиардер заплатил несколько миллионов евро за "Мерседес", принадлежавший Адольфу Гитлеру, сообщает немецкое издание Express.

Редкая модель 770К темно-синего цвета обошлась покупателю в сумму от 4 до 10 миллионов евро, рассказал известный в Германии продавец раритетных автомобилей Михаэль Фролих. Фролих приобрел машину у частного коллекционера, проверив ее подлинность по оригинальным документам и проконсультировавшись с производителем.

На автомобиле сохранился даже настоящий номерной знак 1A 148461. По словам Фролиха, никаких проблем с открытой продажей машины не было, так как на ней нет никакой нацистской символики.

Русский покупатель приобрел раритет, прилетев в Дюссельдорф в пятницу, 20 ноября. Кроме личного автомобиля Гитлера, миллиардер решил купить и пять других автомобилей той же серии, принадлежавших окружению нацистского вождя.

Другой автомобиль, принадлежавший фюреру, - гоночный болид "Порше" - в феврале 2007 года был выставлен на аукционе Christie`s со стартовой стоимостью в 12 миллионов долларов, но так и не был продан, так как номера двигателя и шасси не совпали с оригинальными, что разочаровало коллекционеров.

Лента.ру