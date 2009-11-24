Богатырева в Ливии подписала меморандум

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины и Совет национальной безопасности Ливии подписали сегодня меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось в столице Ливии Триполи. От украинской стороны документ подписала секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, от ливийской – советник по вопросам национальной безопасности Ливии Мутассим КАДДАФИ.

Перед подписанием состоялись переговоры, на которых стороны обсудили большой круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической сфере и сфере безопасности.

Особое внимание было уделено вопросам реализации достигнутых на наивысшем уровне договоренностей и положений программы сотрудничества между Украиной и Ливией на 2008-2009 годы.

Делегации двух стран также обсудили нынешнее состояние реализации взаимовыгодных украинско-ливийских проектов.

Среди приоритетных направлений двустороннего сотрудничества в ходе переговоров затрагивались вопросы взаимодействия в противодействии современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках международных организаций, сотрудничества по линии спецслужб, военно-технического сотрудничества.

Кроме того, были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства и развития инфраструктуры Ливии, в том числе туристической сферы и капитального строительства.

Стороны также коснулись тем сотрудничества в авиационной и космической сферах, в топливно-энергетическом секторе, в частности в нефтегазовой отрасли и электроэнергетики.

Подписанный меморандум содержит практические механизмы взаимодействия. Среди них, в частности, проведение двусторонних консультаций по вопросам безопасности с привлечением с украинской стороны спецслужб, Министерства внутренних дел, экспертов аппарата СНБО и соответствующих структур с ливийской стороны.

Стороны также обсудили механизм установления взаимного обмена информацией и опытом в сферах борьбы с терроризмом, организованной преступностью, контрабандой, нелегальной миграцией, незаконной торговлей оружием и наркотическими веществами.

Подписанный документ также предполагает формирование экспертной рабочей группы и проведение заседаний для координации контроля за выполнением достигнутых договоренностей, а также проведение встреч на разных уровнях для постоянного поддержания конструктивного диалога между соответствующими государственными органами в сфере безопасности.