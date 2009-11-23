Умер известный киевский журналист Генрих Сикорский

Умер известный киевский журналист, талантливый репортер, мастер журналистских расследований Генрих Сикорский.

Как сообщили УНИАН в редакции газеты «Киевские Ведомости», он умер 21 ноября в возрасте 65 лет.

Г.Сикорский пришел в журналистику поздно, успев поработать на многих ответственных должностях - сначала в горкоме партии, потом в столичном горисполкоме, был заместителем Уполномоченного по делам религии в Киеве, руководил пресс-службой Киевсовета. Последние 17 лет он был бессменным обозревателем отдела социальных проблем и городской жизни газеты «Киевские Ведомости».

Как отметили в редакции, читатели помнят громкие расследования Г.Сикорского середины 90-х годов. Публикация о незаконном получении квартир депутатами Верховной Рады была перепечатана многими изданиями в Украине, а также России и США. Ее обсуждению было посвящено специальное заседание украинского парламента. Серия статей об офицерах Войска польского, расстрелянных НКВД и захороненных в Быковне, стала поводом для приезда в Киев группы сотрудников польской прокуратуры, продолживших расследование трагедии в Быковнянском лесе.

Последние статьи-расследования Г.СИКОРСКОГО, опубликованные в этом году, были посвящены тайнам элитной резиденции в Межигорье и несостоявшемуся проекту Малой оперы в Киеве.

«Генрих Сикорский как никто другой знал столицу, как журналист был лично знаком и пользовался авторитетом у не одного поколения киевских мэров. Он автор нескольких книг. В свои 65 лет он был молод душой, в его рабочих папках остались планы многих задуманных, но так и не написанных статей», - говорится в сообщении.