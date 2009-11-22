10 тысяч вольт убили подростка в Крыму

В Крыму от удара электрическим током погиб 15-летний подросток.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Несчастный случай произошел в субботу в Кировском районе. Подросток через люк проник в трансформаторную подстанцию (напряжение – 10 тысяч вольт), где его поразил ток.

Подросток скончался на месте происшествия. Спасатели достали тело погибшего.