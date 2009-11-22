10 тысяч вольт убили подростка в Крыму
14:59, 22 ноября 2009Разное
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Проник в трансформаторную подстанцию
В Крыму от удара электрическим током погиб 15-летний подросток.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Несчастный случай произошел в субботу в Кировском районе. Подросток через люк проник в трансформаторную подстанцию (напряжение – 10 тысяч вольт), где его поразил ток.
Подросток скончался на месте происшествия. Спасатели достали тело погибшего.
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