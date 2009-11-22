В Николаеве подросток спас 4-летнего брата

В Николаеве 16-летний парень спас своего 4-летнего брата, который разжег костер в квартире многоэтажки.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Николаевской области, в 18:05 в МЧС города поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного дома по улице Крылова. На место немедленно выехали пожарные МЧС. Однако еще до их прибытия вернувшийся домой брат вынес мальчика из горящей квартиры. Парень вместе с соседом сбили пламя, а пожарные окончательно затушили пожар. Огонь успел уничтожить кресло, повредить компьютер и телевизор.