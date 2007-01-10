Больше 160 человек эвакуированы из горящего противотуберкулёзного диспансера

Сегодня в 16.40 возник пожар в одном из корпусов Днепропетровского городского противотуберкулезного диспансера.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

По словам представителя ГУМЧС, пожару присвоен наивысший разряд опасности – 5-й.

Корпус, в котором возник пожар, 2-этажный. Возгорание произошло на 2-м этаже, потом огонь перекинулся на крышу, где охватил 300 кв. м.

В корпусе было 144 больных и 20 медработников. Все спасены.

Причина возгорания устанавливается.

Большую часть пациентов отправили домой. Около 20 человек переведены в другие больницы.

По данным ГУМЧС, пожар ликвидирован. Для гашения огня было задействовано около 100 работников МЧС, 22 единицы спецтехники.

На месте чрезвычайного происшествия остались дежурить две спасательных бригады МЧС.

Противотуберкулезный диспансер из-за пожара временно закрыт.