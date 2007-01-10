Свободу украинским пилотам в Норвегии!

Мой тесть Виталий Петрович – человек более чем простой. Он говорит на суржике, не является Интернет-пользователем, а зарабатывает тем, что водит троллейбус. Тем не менее, он активно интересуется происходящим в мире и живо реагирует на это самое происходящее. Так вышло, что на праздниках, во время застолья, Виталий Петрович узнал о злоключениях украинских пилотов, задержанных в Норвегии за попытку отправиться в рейс в нетрезвом виде. Произошедшее так возмутило тестя, что он попросил включить диктофон, дабы я записал его мнение и довел его до сознания общественности с помощью СМИ.

«Только подумайте, норвежцы незаконно задержали украинских граждан и грозят им огромными сроками. И все за что? За то, что те немного «накатили» перед вылетом. Это же ни в какие ворота не лезет. Я полтора года проработал в Португалии. Там нетрезвое состояние подсудимого является смягчающим обстоятельством, а не отягчающим. Так почему любой наркоман в Европе считается больным человеком, которому нужно особое внимание и уход, а украинский пилот-алкоголик автоматически становится преступником?

Каждый знает, какая у летчиков тяжелая работа, так почему они не могут позволить себе немного расслабиться? А их за то грозят упрятать за решетку. Представляете, какие «подарки» получили их жены и дети на Рождество, когда узнали, что их мужики арестованы где-то за границей?

Почему я еще так возмущен произошедшим? Дело в том, что я сам вожу троллейбус и, бывает, немного употребляю перед выездом, особенно зимой. И еще ни разу не было аварий. А знаете почему? Во-первых, я всегда знаю меру – пью не больше ста пятидесяти граммов, во-вторых, я профессионал. Я уверен, что наши пилоты, которых арестовали за нетрезвое состояние, тоже профессионалы. А человека надо в первую очередь оценивать за его профессионализм, а не наказывать чуть что. Тем более что, насколько я знаю, самолет, на котором должны были полететь наши ребята, был Ан-22, а он в управлении не намного сложнее троллейбуса. Это ведь не боевая авиация.

И потом, там не весь экипаж был пьяный, а только семь человек из семнадцати. Большинство пилотов были трезвые. Так что самолет до Баку (или куда там?) как-нибудь довели бы. В конце концов, ничего ведь страшно не произошло. Но наших ребят арестовали, что очень обидно.

Русские летают в пьяном состояние, и это, считай, норма (правда, над территорией России)…

Я считаю, что мы должны приложить все силы, чтобы вытащить наших ребят из тюрьмы. Если усилий дипломатов не хватит, за них должен вступиться президент, премьер-министр и парламент. Если же нашим депутатам нужно мнение простой общественности, то я готов первым поставить свою подпись в защиту украинских пилотов и выйти к норвежскому посольству с требованием освободить летчиков. Присоединяйте свои голоса к моему, завтра в такой ситуации может оказаться каждый из нас».

Как говорится, со слов Виталия Петровича в целом записано верно.

Алексей Подорожный, г. Харьков